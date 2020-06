Actualidade

O parlamento do Kosovo aprovou hoje um novo Governo de coligação dirigido pela LDK (centro-direita) após meses de crise política, agravando as tensões com os apoiantes de Albin Kurti, primeiro-ministro cessante da esquerda nacionalista.

O Governo de Avdullah Hoti, um professor de economia de 44 anos, foi sancionado por 61 deputados, num total de 120, enquanto 24 votaram contra e um absteve-se, anunciou o vice-presidente do parlamento Kujtim Shala.

Os deputados do movimento Vetevendosje (Autodeterminação, VV), o partido nacionalista de esquerda de Albin Kurti que exigia novas eleições, boicotaram a sessão.