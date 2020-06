Actualidade

A Universidade de Évora é a única representante de Portugal num projeto multinacional promotor da irrigação solar, para fornecer energia para rega com zero emissões e um custo até 70% inferior às soluções baseadas nos combustíveis fósseis.

O projeto, designado SolAqua - Accessible, reliable and affordable solar irrigation for Europe and beyond, tem o apoio do programa europeu Horizonte 2020 e reúne um consórcio de 11 organizações de seis países ((Portugal, Espanha, França, Itália, Marrocos e Roménia), revelou hoje a Universidade de Évora (UÉ).

A Cátedra Energias Renováveis da universidade alentejana (CER-UÉ) "é a única entidade portuguesa a integrar o consórcio" desta iniciativa, que está focada "na irrigação fotovoltaica de alta potência", destacou a academia.