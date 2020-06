Actualidade

A Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) defendeu hoje no parlamento a reformulação urgente do modelo de certificação do setor, cuja centralização na Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) diz estar a comprometer a competitividade das empresas.

Falando esta manhã numa audiência na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o presidente da AORP afirmou que o "completo bloqueio" à atividade do setor determinado pelo encerramento das contrastarias da INCM durante o estado de emergência evidenciou a urgência de "repensar" um modelo monopolista que há muito vem sendo "unanimemente contestado" pelas empresas do setor.

De acordo com Nuno Marinho, toda a produção das 4.000 empresas do setor - responsáveis por mais de 11.000 empregos, uma faturação anual superior a 1.000 milhões de euros e exportações acima de 150 milhões de euros - "tem de passar obrigatoriamente pela certificação da Casa da Moeda", cujo encerramento determinou um bloqueio que "impediu qualquer movimento comercial" nesse período.