Actualidade

O parlamento da autoproclamada República de Lugansk adotou hoje o russo, o idioma mais falado nesta região do Donbass, leste da Ucrânia, como a única língua oficial do território.

O projeto-lei, que foi aprovado por unanimidade pelo parlamento local, altera o artigo 10.º da Constituição, que contemplava o russo e o ucraniano como as línguas oficiais do território controlado pelas milícias pró-russas na região de Lugansk.

"A adoção desta lei vai impulsionar os processos de integração entre a República popular de Lugansk e a Federação da Rússia", disse Nina Galan, representante do Presidente da República no parlamento, segundo informaram as agências noticiosas russas.