Covid-19

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) estima uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) entre 7,5% e 11,8% este ano devido à pandemia covid-19 e o início da recuperação em 2021, segundo perspetivas macroeconómicas publicadas hoje.

No relatório "Perspetivas Económicas e Orçamentais 2020-2022", o CFP sublinha que devido à "elevada incerteza e riscos inerentes" no atual contexto de pandemia, o organismo optou por apresentar dois cenários macroeconómicos, um cenário base e um cenário severo, tendo em conta o impacto das medidas de confinamento e de política económica e orçamental.

"O cenário base antecipa uma contração do produto em 2020 de 7,5% enquanto no cenário severo a redução é de 11,8%", pode ler-se no relatório do organismo que fiscaliza as regras orçamentais e as finanças públicas.