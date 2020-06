Covid-19

As medidas criadas pelo Governo para responder à crise causada pela pandemia covid-19 terão um impacto orçamental este ano entre 3.012 e 4.564 milhões de euros, segundo estimativas divulgadas hoje pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

No relatório "Perspetivas Económicas e Orçamentais 2020-2022", o organismo explica que, devido à "elevada incerteza e riscos inerentes" no atual contexto de pandemia, optou por apresentar dois cenários, um cenário base e um cenário severo, tendo em conta o impacto das medidas de confinamento e de política económica e orçamental.

"Os pressupostos subjacentes a cada cenário resultam, para o corrente ano, num impacto orçamental estimado de 3.012 milhões de euros (1,5% do PIB) no caso do cenário base, e de 4.564 milhões de euros (2,4% do respetivo PIB) no cenário severo", pode ler-se no documento onde é estimado um défice orçamental entre 6,5% e 9,3% do PIB este ano.