O Governo alemão avisou hoje que uma eventual mudança no formato do G7 não pode ser decidida pela presidência rotativa, atualmente nas mãos dos Estados Unidos, mas apenas por consenso entre o grupo.

"Convidar certos países para uma cimeira pode ser competência do anfitrião. Mas não uma extensão ou mudança de formato", disse hoje o porta-voz do Governo alemão Steffen Seibert.

Berlim respondeu desta forma ao propósito declarado do Presidente Donald Trump, que quer convidar o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para a próxima cimeira do G7, bem como admitir a participação da Austrália, Índia e Coreia do Sul.