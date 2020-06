EUA/Floyd

Mais de 140 jornalistas foram agredidos pela polícia ou por manifestantes desde o início dos protestos nos Estados Unidos contra a morte de George Floyd, há uma semana, revelou hoje o portal Press Freedom Tracker.

Segundo o portal, 118 deles foram agredidos pela polícia e 25 pelos manifestantes.

Segundo as informações divulgadas pelo portal, o total de agressões a jornalistas durante as manifestações é superior ao conjunto do registado nos dois últimos anos (2018 e 2019).