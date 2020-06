Actualidade

A comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social aprovou hoje o requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir, com urgência, a ACT, representantes dos trabalhadores e administração da Casa da Música, disse à Lusa o deputado José Soeiro.

No requerimento, apresentado na terça-feira e hoje aprovado por unanimidade, o Bloco de Esquerda (BE) acusa a administração da Casa da Música de estar, desde meados de abril, "a submeter trabalhadores a recibo verde a pressões, através de reuniões individuais intimidatórias, com ameaças explícitas de represálias, por parte de diretores e coordenadores, que configuram atos de assédio moral".

Os bloquistas lembram que, na segunda-feira, "os trabalhadores precários fizeram uma vigília, à entrada do edifício" da Casa da Música, tendo-se juntado a estes os precários da Fundação de Serralves.