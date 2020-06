Covid-19

O Reino Unido registou mais 359 mortes nas últimas 24 horas, mais do que as 324 do dia anterior, aumentando para 39.728 o total de óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

O número de casos de contágio aumentou em 1.871, para um total de 279.856.

O Reino Unido é o país com o segundo maior número de mortes a nível mundial, atrás do EUA, e o primeiro na Europa.