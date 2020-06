EUA/Floyd

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou hoje a sua solidariedade com as manifestações nos Estados Unidos da América após a morte de George Floyd e mostrou-se preocupado com as formas "autoritárias" de resposta aos protestos.

Numa sessão no parlamento espanhol para discutir a extensão do estado de emergência no país, o chefe do executivo considerou que todos deveriam unir-se para combater o que considera ser "o mal do nosso tempo", a ultradireita, e manifestou a sua solidariedade com as manifestações.

As manifestações "têm na sua génese alguns dos elementos mais difíceis na construção de um grande país", disse, manifestando respeito pelos Estados Unidos.