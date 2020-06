Actualidade

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, acusou hoje o vizinho Israel de violar em mais de mil ocasiões a soberania do Líbano, por mar, terra e ar, desde o início do ano.

"Em 2020, o número total de violações (israelitas) atingiu as 374 por terra, 386 por mar durante cinco meses e 250 por ar em quatro meses", afirmou o chefe do Governo numa reunião com o presidente da República, Michel Aoun, e os cinco embaixadores dos países que integram o Conselho de Segurança da ONU (Reino Unido, França, Estados Unidos, Rússia e China), segundo um comunicado da presidência.

O encontro realizou-se um dia depois de um incidente no sul do Líbano.