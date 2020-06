Actualidade

A Associação de Marcas de Retalho e de Restauração (AMRR) defendeu hoje "legislação especial" para os lojistas dos centros comerciais, antecipando uma "pequena grande desgraça" quando em julho começarem a pagar as rendas suspensas no estado de emergência.

"Não é preciso ser economista nem matemático para perceber que não há viabilidade para os lojistas que estiveram fechados durante três meses, com zero euros de receita, e vão ter já em julho um aumento de 25% das rendas das suas lojas, com a lotação do seu espaço reduzida a 50%", sustentou o presidente da AMRR numa audiência esta manhã na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Falando numa "cerca sanitária à volta dos senhorios", em cujos rendimentos "não se toca" - "apesar de um bocadinho mais tarde, vão receber por inteiro as rendas", diz - Miguel Pina Martins defende uma "partilha de sacrifícios" que garante não estar a acontecer ao nível das rendas dos centros comerciais.