Covid-19

Setúbal, 03 mai 2020 (Lusa) -- Os concessionários de praia estão preparados para abrir e cumprir as regras, mas consideram que este é um "ano perdido" em termos de negócio, até porque as despesas com a assistência de praia são elevadas.

"Isto é a nossa vida e estamos preparados para abrir e é evidente que com os distanciamentos que são necessários, mas em termos de negócio estamos com menos capacidade", disse à Lusa o presidente da Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia.