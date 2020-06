Covid-19

Os concessionários da Costa de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, estão prontos para "cumprir as obrigações", mas vão iniciar a época balnear com "prejuízo" e ainda têm nadadores-salvadores em falta.

"Foram quase três meses [parados] e as despesas que tínhamos continuaram e mantivemos os colaboradores, mas houve endividamento e vamos entrar em prejuízo já na época balnear", disse à Lusa o presidente Associação de Apoios de Praia da Costa de Caparica.