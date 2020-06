Covid-19

O recinto de construção do complexo de processamento de gás natural da Total, norte de Moçambique, está livre de infeção pelo novo coronavírus, após ter sido um foco de transmissão, anunciaram hoje as autoridades.

"De princípio, ele [o recinto] está livre de contaminação pela covid-19", afirmou o presidente do Instituto Nacional de Petróleo (INP), Carlos Zacarias, em conferência de imprensa em Maputo.

O responsável avançou que após a deteção do primeiro caso nas instalações do consórcio da Total em Afungi, província de Cabo Delgado (norte do país), as autoridades de saúde moçambicanas fizeram o rastreio dos contactos, isolaram os casos suspeitos e os infetados.