O presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá (CDU), defendeu hoje a elaboração e a aplicação de um Plano de Emergência Social e Económico para o Alentejo, devido à crise provocada pela pandemia da covid-19.

"As consequências da crise pandémica estão a causar efeitos graves na economia do Alentejo, agravando em consequência as condições sociais da população, em particular nos setores mais frágeis da sociedade", alertou o autarca.

Nesse sentido, considerou, "justifica-se e impõe-se que seja elaborado e aplicado um Plano de Emergência Social e Económico para a região", assim como "um Plano Estratégico de Desenvolvimento para a década 2020/2030, tendo em conta o próximo Quadro Financeiro da União Europeia".