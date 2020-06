Actualidade

A comissão executiva da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) apelou hoje aos Estados-membros para apoiarem a reeleição de Akinwumi Adesina no Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), cujas eleições estão previstas para agosto.

"A Comissão da CEDEAO observou os recentes eventos que ocorreram no Banco Africano de Desenvolvimento, que decorreram das alegações de um grupo de funcionários contra o presidente do Grupo do BAD, Akinwumi Adesina", lê-se numa mensagem colocada no Facebook.

Estes desenvolvimentos, acrescenta a publicação, "incluem os inquéritos subsequentes conduzidos pelo Comité de Ética, que teria ilibado Adesina de qualquer ato repreensível, as reservas expressas posteriormente sobre os resultados das referidas investigações, e a declaração de governadores do Conselho de Governadores do Banco".