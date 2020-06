Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões lamentou hoje que a CP tenha suprimido três horários do comboio Intercidades, desde segunda-feira, o que considera "mais um ataque ao interior" e às suas gentes.

"O Conselho Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões manifesta, de forma unânime, o seu repúdio por tal decisão, exigindo a reposição imediata dos horários suprimidos, mantendo em funcionamento a operação até aqui desenvolvida", refere aquela organização, em comunicado.

A sua indignação prende-se com o facto de esta decisão ter sido tomada "a coberto da situação vivida pelo país, por força do surto pandémico de covid-19", e "sem que antes tenha estabelecido qualquer tipo de diálogo com a CIM Viseu Dão Lafões, nem com os municípios seus associados".