Covid-19

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, recusou hoje "euforias desnecessárias" a propósito do combate à covid-19, mesmo tendo atualmente a região apenas um caso ativo da doença.

"Agora é hora de nos mantermos juntos, para retomarmos, com confiança e empenho, o trajeto económico e de desenvolvimento que vínhamos trilhando. Com calma e sem euforias desnecessárias, daqui do Corvo, uma das ilhas que não teve casos covid-19, digo-vos que vai correr tudo bem! Mantenham-se seguros", declarou o governante na sua página no Facebook.

Vasco Cordeiro está hoje na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, no âmbito da ronda de contactos que está a efetuar por todas as ilhas a propósito da pandemia de covid-19.