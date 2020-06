Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa vai criar 95 quilómetros de ciclovias 'pop up' até ao final de 2021 e comparticipa a partir de hoje a aquisição de bicicletas em qualquer loja da capital, anunciou o presidente da câmara.

Numa conferência de imprensa para apresentar medidas de promoção da mobilidade ativa e de transformação do espaço público, Fernando Medina (PS) explicou que se trata de uma rede ciclável estruturante que ligará "os principais pontos da cidade" e cobre "os grandes eixos de deslocação".

De acordo com o presidente da câmara, trata-se de um "sistema de criação muito rápida e acelerada desta rede, que poderá transformar-se em definitiva, se ela vingar, for utilizada e for adequada".