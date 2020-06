Actualidade

Um consórcio de investidores portugueses das áreas desportiva e financeira fizeram uma proposta para comprar a maioria do capital do clube de futebol inglês Charlton Athletic, confirmou hoje à agência Lusa um representante do Corporate Football Organisation Portugal (CFO), Fernando Corte-Real.

O processo "está numa fase avançada", adiantou o responsável, sem confiar quais as condições que foram oferecidas.

"Temos de esperar pela decisão do Charlton em comunicar decisão sobre condições que colocámos em cima da mesa. Aguardamos para podermos debatê-las. Estamos pacientemente a aguardar", disse à Lusa.