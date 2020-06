Actualidade

O euro subiu hoje, seguindo acima de 1,12 dólares, no valor mais elevado desde meados de março, devido à expectativa de um aumento do programa de compra de dívida do Banco Central Europeu (BCE).

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1238 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1175 dólares.

O BCE, que lançou um novo programa de compra de dívida em março, no valor de 750 mil milhões de euros, poderá vir a alargá-lo para apoiar as economias da zona euro, de acordo com algumas previsões.