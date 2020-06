Actualidade

A I Liga de futebol regressou hoje, 87 dias após ter sido suspensa devido à covid-19, com o jogo entre Portimonense e Gil Vicente a dar o 'pontapé de saída' para as 10 jornadas que faltam disputar.

Às 19:02, num Portimão Estádio 'despido' de público e onde os gritos dos jogadores e o barulho da bola preenchiam o silêncio, o árbitro Hugo Miguel apitou para o regresso, cabendo ao avançado colombiano Jackson Martínez, da equipa da casa, a 'honra' de protagonizar o toque inicial da retoma do campeonato português e do jogo inaugural da 25.ª jornada, que prossegue esta noite com o Famalicão-FC Porto.

Suspensa desde o 'longínquo' dia de 08 de março, a I Liga portuguesa foi hoje retomada, seguindo um exigente protocolo sanitário, com imagens inéditas no futebol português: treinadores (e suplentes) de máscara, ausência de cumprimentos entre os jogadores - e alguma hesitação nos protagonistas, confrontados com a 'nova normalidade' - e um minuto de silêncio, cumprido em rigoroso distanciamento, num círculo no centro do relvado, em memória das vítimas da covid-19.