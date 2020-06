Covid-19

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou hoje que a pandemia de covid-19 está a "expor as fragilidades" do planeta e pediu um mundo "mais inclusivo, resiliente e sustentável", rejeitando um regresso "ao sistema que criou" estas fragilidades.

"A coivd-19 está a expor as fragilidades do nosso mundo. Colocou a nu as profundas injustiças e desigualdades nos rendimentos, no género, raça e mais. Regressar ao sistema que criou estas fragilidades está fora de questão", afirmou Guterres durante uma cimeira virtual organizada pelo Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP).

Nesse sentido, o secretário-geral da ONU considerou que os esforços devem ser dirigidos "para a construção de economias e sociedades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis, baseadas na Agenda 2030" e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.