O treinador do Benfica, Bruno Lage, pretende que a equipa sinta os adeptos presentes "de coração" no Estádio da Luz, na quinta-feira, quando subir ao relvado para o confronto com o Tondela, da I Liga portuguesa de futebol.

A partida da 25.ª jornada será disputada à porta fechada, como forma de prevenção contra a pandemia de covid-19, e o técnico mal consegue imaginar a Luz com as bancadas 'despidas', mas recorreu a uma conversa que teve recentemente com um adepto que o deixou "com mais energia".

"Porque a resposta dele foi apenas isto: não vamos estar lá fisicamente, mas vamos estar de coração. E é isso que a equipa tem de sentir. É pensarem que os adeptos não estão lá, mas estão a ver-nos jogar", disse o técnico na conferência de imprensa de lançamento do encontro.