Actualidade

O brasileiro Lucas Fernandes marcou hoje o primeiro golo após a retoma da I Liga de futebol, 87 dias depois de ter sido suspensa devido à covid-19, dando vantagem ao Portimonense sobre o Gil Vicente.

No primeiro dos últimos 90 encontros da I Liga, o médio marcou, aos 49 minutos, colocando o Portimonense a vencer em casa, com um grande remate de fora da área.

Os festejos do golo, contudo, 'furaram' as recomendações das autoridades de saúde, com todos os jogadores do conjunto algarvio a abraçarem-se.