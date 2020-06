Actualidade

As restrições à circulação automóvel na Zona de Emissões Reduzidas (ZER) da Baixa de Lisboa, inicialmente previstas para este verão, vão ser adiadas, anunciou hoje o presidente da câmara.

Fernando Medina falava numa conferência de imprensa destinada a apresentar medidas de promoção da mobilidade ativa e de transformação do espaço público, na qual avançou a criação de 95 quilómetros de ciclovias até ao fim do próximo ano.

Questionado pelos jornalistas sobre a ZER Avenidas/Baixa-Chiado, anunciada no final de janeiro, o presidente da autarquia (PS) informou que vai propor à câmara uma "recalendarização" relativa ao desenvolvimento do projeto, que contempla restrições ao trânsito automóvel, bem como intervenções no espaço público, com a criação de mais ciclovias e área pedonal.