Maddie

O Ministério Público revelou hoje que o inquérito sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, em 2007 e que hoje conheceu novos desenvolvimentos, encontra-se em investigação com diligências em curso, designadamente inquirição de testemunhas.

No mesmo dia em que a polícia inglesa em simultâneo com a alemã revelaram ter identificado como suspeito um cidadão alemão de 43 anos, atualmente detido na Alemanha e que à data do desaparecimento da criança inglesa vivia no Algarve, a secção de Portimão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro informou que a investigação em curso "tem-se desenvolvido com a cooperação das autoridades inglesas e alemãs".

No âmbito do inquérito estão a ser "realizadas todas as diligências que se revelem pertinentes" e adequadas para apurar as circunstâncias que rodearam o desaparecimento da criança.