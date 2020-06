Covid-19

As escolas que cumpram critérios obrigatórios de higiene e prevenção, no âmbito da covid-19, podem reiniciar as aulas presenciais, disse hoje a ministra demissionária da Educação timorense, explicando que o processo vai ser faseado.

"Estivemos a definir um padrão técnico de implementação de prevenção da covid-19 nas escolas, seguindo critérios e recomendações da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise [CIGC]", explicou Dulce Soares em declarações à Lusa.

A governante adiantou que as recomendações, avaliadas também pelo Ministério da Saúde, incluem ter água corrente, sabão e outro material de desinfeção e limpeza e máscaras para uso dos alunos, com medidas adicionais de distanciamento social.