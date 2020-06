Actualidade

O plano de recuperação económica terá "cerca de nove ou 10 pilares estratégicos" e deverá ser entregue "no final do mês", disse António Costa Silva, gestor nomeado para coordenar os trabalhos preparatórios do plano de relançamento da economia.

Em entrevista à Lusa, Costa Silva, que é presidente da Partex e foi nomeado pelo primeiro-ministro para coordenar os trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, disse que espera entregar o documento final "talvez no final do mês".