Actualidade

O número de mortos provocados pela tempestade tropical Amanda em El Salvador subiu para 27, após um deslizamento de terras ter soterrado sete pessoas quarta-feira, com as chuvas a fazerem 11 mil desalojados, informaram as autoridades.

As fortes chuvas associadas à depressão tropical provocaram um deslizamento de terras numa colónia na cidade de Santo Tomás, onde uma família de sete pessoas, dois adultos e cinco filhos pequenos, foi soterrada.

Os seus corpos ainda não foram resgatados dos escombros, devido às dificuldades do terreno. Os esforços de salvamento foram suspensos e deverão ser hoje retomados, segundo a agência de notícias espanhola Efe.