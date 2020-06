Actualidade

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou hoje para a escalada de violência na República Democrática do Congo e apelou às organizações para que intensifiquem a assistência aos deslocados, que numa província aumentaram em 200.000 desde abril.

Num comunicado, a MSF destaca que, desde abril até agora, 200.000 pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas e vários centros de saúde foram destruídos pela violência, que aumentou na província de Ituri.

"Nos dois meses que decorreram desde abril, quase 200.000 pessoas foram deslocadas das suas casas, na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo (RD Congo)", segundo as equipas da organização médica internacional que trabalham na região, refere a nota.