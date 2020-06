Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) pode reforçar hoje o seu programa de emergência destinado a limitar, com a compra de dívida, o impacto económico da crise causada pela pandemia de covid-19.

Após uma série de medidas extraordinárias adotadas em março, a instituição referiu em abril que estaria preparada para fazer mais para conter uma crise "inédita em tempos de paz".

Segundo analistas, agora será a hora de agir de novo e isso deve ser feito através do programa de compra de ativos PEPP, que prevê a compra de dívida no valor de 750 mil milhões de euros até ao final do ano.