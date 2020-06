Covid-19

O Ministério da Saúde timorense e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram hoje a primeira linha telefónica do país dedicada à saúde mental, no quadro das ações relacionadas com a covid-19.

O serviço telefónico gratuito - disponível no número 12123 - foi lançado oficialmente hoje em Díli pela diretora geral dos Serviços de Saúde, Odete Viegas, e pela responsável da UNICEF em Timor-Leste, Valérie Taton.

Odete Viegas sublinhou que a covid-19 "criou crescentes desafios" a toda a população, incluindo mudanças em hábitos de vida, medo e menos conexões com as famílias e amigos.