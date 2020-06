Actualidade

Os reguladores chineses disseram hoje que vão permitir que mais companhias aéreas estrangeiras possam voar para a China, depois de o Governo norte-americano ter proibido voos para os Estados Unidos de empresas de aviação chinesas.

O anúncio foi divulgado depois de Washington ter anunciado, na quarta-feira, que ia proibir os voos de quatro companhias aéreas chinesas para os Estados Unidos porque Pequim não deu licença para que as norte-americanas United Airlines e Delta Air Lines retomassem os seus voos para a China.

As companhias aéreas que mantiveram voos para a China durante a pandemia foram autorizadas a continuar a fazer um voo por semana quando as restrições foram impostas por Pequim no final de março.