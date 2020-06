Actualidade

Um segurança de um jardim de infância no sul da China feriu hoje pelo menos 39 pessoas, a maioria crianças, num ataque com faca, informou a imprensa estatal, sem detalhar o motivo do ataque.

O crime ocorreu na quinta-feira de manhã na China, no condado de Cangwu, região autónoma de Guangxi, e deixou 37 crianças e dois adultos feridos.

A emissora estatal CCTV detalhou que três dos feridos se encontram em estado grave, incluindo o diretor da escola, outro segurança e uma criança.