Actualidade

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) apelou hoje ao Governo das Filipinas para acabar com a violência associada à "guerra às drogas" e com grupos paramilitares privados apoiados pelo Estado.

Num novo relatório, o ACNUDH registou preocupações sobre a violência apoiada pelo Estado nas Filipinas sob a presidência de Rodrigo Duterte e condenada internacionalmente, que se tem traduzido numa repressão mortal, tanto sobre traficantes como consumidores de drogas.

"Um foco pesado no combate às ameaças à segurança nacional e às drogas ilegais resultou em graves violações dos direitos humanos nas Filipinas, incluindo assassínios e detenções arbitrárias, bem como a vilificação de dissidentes", pode ler-se num resumo do relatório.