Actualidade

As Nações Unidas pediram hoje ao governo das Filipinas para cessarem a violência contra os traficantes e consumidores de estupefacientes exercida pelos grupos paramilitares apoiados pelo executivo.

De acordo com um relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) divulgado hoje em Genebra os níveis de violência no quadro das medidas contra o narcotráfico e o consumo de estupefacientes nas Filipinas aumentou desde que o Presidente Rodrigo Duterte implementou as operações que incluem a participação de grupos paramilitares.

O documento frisa que a "mão pesada das medidas contra a droga" constituem graves violações de direitos humanos nas Filipinas, incluindo assassinatos e detenções arbitrárias, assim como a perseguição de dissidentes políticos.