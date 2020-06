Covid-19

Mais de 40% das empresas britânicas têm menos de seis meses de fundos disponíveis e cerca de 80% recorreram ao regime de 'lay-off' do Governo, de acordo com estatísticas oficiais publicadas hoje sobre o impacto da pandemia covid-19.

O inquérito do instituto de estatísticas ONS indicou que 42% das empresas que responderam ao Estudo sobre o Impacto nos Negócios do Coronavírus tinham menos de seis meses de reservas de caixa e 79% confirmaram a inscrição no Sistema de Retenção de Emprego de Coronavírus.

De acordo com o Governo, cerca de 8,4 milhões de trabalhadores estão em regime de 'lay-off', abrangendo um milhão de empresas.