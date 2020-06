Covid-19

Espanha vai levantar as restrições à entrada de pessoas nas fronteiras com Portugal e Espanha a partir de 22 de junho, anunciou hoje a ministra da Indústria, Comércio e Turismo espanhola, Reyes Maroto.

"No caso de França e de Portugal, quero confirmar que a partir de 22 de junho as retrições à mobilidade terrestre serão eliminadas", disse a ministra, num encontro com a imprensa internacional, acrescentando que "em princípio, as quarententas serão eliminadas".

O Governo espanhol antecipa assim a data de abertura das fronteiras em uma semana, depois de ter anunciado em 25 de maio que ia levantar as restrições ao movimento de pessoas, nomeadamente a turistas estrangeiros, apenas em 1 de julho.