Covid-19

Os casos diários confirmados de covid-19 atingiram novo recorde no Irão, com 3.574 pessoas infetadas e 59 óbitos em 24 horas, disse hoje o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianouche Jahanpour.

Os casos registados nas últimas 24 horas superaram o pico de 3.186 infeções registado em 30 de março.

O número de mortes diárias causadas pelo novo coronavírus - que provoca a doença covid-19 - permanece relativamente baixo, segundo dados divulgados por Jahanpour, com 59 óbitos contabilizados nas últimas 24 horas.