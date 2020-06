Actualidade

O CDS-PP questionou o Governo sobre a supressão de três ligações do comboio Intercidades na Linha da Beira Alta, duas no sentido Lisboa-Guarda e uma no sentido Guarda-Lisboa, foi hoje anunciado.

Na pergunta dirigida ao ministro das Infraestruturas e Habitação, os deputados do CDS-PP João Pinho de Almeida e João Gonçalves Pereira querem que o governante confirme a supressão das três ligações do Intercidades da Linha da Beira Alta e questionam "se é verdade que a decisão foi tomada sem qualquer consulta prévia ou sem ter sido dado conhecimento às entidades locais e regionais".

Os deputados perguntam também se o governante "confirma que a supressão das referidas ligações é uma situação transitória", em resposta à emergência sanitária que o país atravessa, e se a justificação para a decisão é "técnica, de saúde pública, ou outra, e, em qualquer dos casos, qual é essa justificação".