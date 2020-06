Actualidade

A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) recusou receber de Israel os impostos que este país cobra mensalmente em seu nome, no âmbito do fim das relações entre as duas partes anunciada pelo presidente Mahmud Abbas.

O porta-voz do governo palestiniano, Ibrahim Melhem, confirmou a medida sobre a transferência de fundos que deveria ter ocorrido em maio, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O Protocolo Económico dos Acordos de Paz de Oslo entre israelitas e palestinianos determina que Israel cobre taxas alfandegários sobre mercadorias importadas e exportadas da Cisjordânia e Faixa de Gaza e que depois transfira o dinheiro para a ANP, o órgão de autogoverno dos palestinianos.