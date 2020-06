Covid-19

O diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental considerou hoje que será uma "perda enorme" não conseguir pôr em marcha este ano os objetivos traçados no programa e já orçamentados, que permitirão um "avanço significativo" na reforma desta área.

"Aquilo que é neste momento o objetivo do Programa Nacional de Saúde Mental é que, uma vez iniciado o desconfinamento, ainda consigamos repegar os assuntos do plano que tinham ficado de dezembro do ano passado, porque é uma perda enorme para nós se uma vez orçamentados, e isso não foi fácil, fossemos perder a possibilidade de os pôr em prática", disse Miguel Xavier em entrevista à agência Lusa.

Quando se fez a extensão do Programa de Saúde Mental (PNSM 2007-2016) até 2020 "a intenção não era pensar - porque isso era completamente impossível - que a reforma da saúde mental se ia fazer em três anos".