Covid-19

O diretor do Programa Nacional de Saúde Mental defendeu hoje que a reposta aos problemas de saúde mental da população não depende apenas dos serviços de saúde, mas também de uma intervenção a nível político e social.

"Há uma parte importante da melhoria da saúde mental de uma população que não tem a ver com os serviços, mas com aquilo que se pode fazer antes dos serviços em promoção da saúde mental e em prevenção das doenças e isso são decisões de natureza política importantes que têm a ver com o estado político e económico do país", afirmou Miguel Xavier em entrevista à agência Lusa.

O psiquiatra advertiu que situações de pobreza, de exclusão, de desemprego de longa duração ou de precariedade "não são resolúveis pelos serviços, mas têm uma influência enorme sobre a vulnerabilidade ao sofrimento psicológico e ao aparecimento de doenças psiquiátricas".