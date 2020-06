Actualidade

O antigo guarda-redes Vítor Baía disse hoje à agência Lusa acreditar que o FC Porto, apesar da derrota em Famalicão, mantém "intacta a ambição de ser campeão" português de futebol.

"Este não foi o resultado que pretendíamos. Mas o futebol é assim mesmo. A eficácia é muito importante. Mas, o FC Porto nunca baixa a guarda e não é este resultado que vai alterar as ambições. Aliás, a ambição mantém-se intacta. Não muda absolutamente em relação às ambições. Muito pelo contrário, saem ainda mais reforçadas", frisou Baía.

Na quarta-feira, no reinício da I Liga, o FC Porto, líder da competição com mais um ponto do que o campeão Benfica, foi derrotado por 2-1 no terreno do Famalicão, em jogo da 25.ª jornada, deixando o primeiro lugar à mercê dos 'encarnados', que hoje visitam o Tondela.