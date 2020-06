Covid-19

O prolongamento do 'lay-off' simplificado até junho de 2021 e das moratórias fiscais até final desse ano e a isenção do PEC e IMI são duas das 99 medidas reclamadas pela Confederação do Turismo para retoma do setor.

Já apresentado ao Governo, o Plano de Retoma do Turismo Português traçado pela CTP reafirma "o papel crucial que o turismo tem assumido na economia nacional" e identifica a retoma desta atividade como "um imperativo nacional" que, quanto mais cedo se iniciar, mais rapidamente permitirá à economia recuperar da crise económica gerada pela pandemia de covid-19.

"É urgente que as medidas apresentadas pela CTP sejam analisadas pelo Governo e que haja recetividade sobre as mesmas. Estamos a correr contra o tempo e é preciso que continue a existir a abertura e a flexibilidade que têm existido para que, em conjunto, se prepare o futuro próximo no que respeita à retoma da atividade turística", sustenta o presidente da CTP, Francisco Calheiros, citado num comunicado.