EUA/Floyd

Mais de 10.000 pessoas foram detidas nos EUA em protestos contra o racismo e a brutalidade policial na sequência da morte de George Floyd, segundo um registo da agência Associated Press com base em dados recolhidos no país.

A contagem aumenta várias centenas todos os dias, à medida que mais manifestantes vão para as ruas e se confrontam com uma presença policial mais pesada e um recolher obrigatório que aumenta as razões da polícia para fazer detenções.

As manifestações nos Estados Unidos começaram depois da divulgação de imagens nas redes sociais que mostram a morte de um afro-americano causada por um polícia branco de Minneapolis (nos Estados Unidos), que pressionou o joelho contra o seu pescoço enquanto o detido estava algemado no chão e gritava que não conseguia respirar.