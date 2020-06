Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) quer que as obras públicas, no âmbito do Plano Nacional de Investimento, "estimulem a coesão territorial e a competitividade" de todo o território.

"Falta neste Plano Nacional de Infraestruturas 2030 (PNI 2030) uma estratégia territorial, para o país e para as regiões", e é "essencial contrariar a tendência de concentração de 80% da população em 20% do território", afirma o vice-presidente da ANMP Almeida Henriques, apelando ao Governo que tenha em conta a competitividade de todo o território.

De acordo com uma nota enviada hoje à agência Lusa, a Associação de Municípios submeteu o seu parecer ao Conselho Nacional de Obras Públicas no âmbito do PNI 2030, na sequência da reunião do Conselho Plenário deste organismo realizada em maio.